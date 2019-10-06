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Irak'taki protestolarda 104 kişi öldü, 6 bin 107 kişi yaralandı

Irak İçişleri Bakanlığı, ülkede yaklaşık bir haftadır süren hükümet karşıtı protestolarda 104 kişinin öldüğünü, 6 bin 107 kişinin yaralandığını açıkladı.

06.10.2019 20:15Irak'taki protestolarda 104 kişi öldü, 6 bin 107 kişi yaralandı
Irak İçişleri Bakanlığı, ülkede yaklaşık bir haftadır süren hükümet karşıtı protestolarda 104 kişinin öldüğünü, 6 bin 107 kişinin yaralandığını açıkladı.
Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Albay Saad Man, ülkede yaklaşık bir haftadır süren hükümet karşıtı protesto gösterilerinin bilançosunu açıkladı. Sözcü Man, protestolardaki şiddet olaylarında 104 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 bin 107 kişinin yaralandığını belirtti. Man, olaylarda hayatını kaybedenlerin arasında 8 güvenlik güçleri mensubu bulunduğu, bin 124 güvenlik görevlisinin yaralandığını kaydetti. Sözcü Man, gösterilerde kamuya ait 51 bina, 8 siyasi parti binasının ateşe verildiğini ve Bağdat'ta da bazı TV kanallarını hedef alındığını vurgularken, saldırılarla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktardı.
(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Hükümet, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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