Irak'taki protestolarda acı bilanço: 250 kişi öldü

Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Türkmen milletvekili Erşed Salihi bugün meclis binasında düzenlediği basın toplantısında, 1 Ekim'den itibaren ülkede devam eden protesto olaylarında yaşanan çatışmalarda 250 kişinin öldüğünü ve 11 binden fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

IRAK'TA GÖSTERİLER BİTMİYOR

Ülkedeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 2 bin 500 kişiden sadece bin 500'ünün serbest bırakıldığını hatırlatan Salihi, "Barışçıl gösterileri hedef alan ihlaller hükümeti çökme noktasını getirdi. Halkın isteği yerine getirilmeli ve gösterilerde meydana gelen olaylardan sorumlu olan ve suç işleyenlerin cezalandırılması için tarafsız bir komisyon kurulması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Irak'ta 1 Ekim'de başlayan ve ardından Erbain merasimi için ara verilen protesto gösterileriyle ilgili açıklama yapan Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 25 Ekim'den bu yana düzenlenen protesto gösterilerinde 100 kişinin öldüğünü ve 5 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN SERT MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Tahrir Meydanı'ndan atılan ses bombalarının yankısı başkentin birçok noktasından duyuluyor. Komiserlik, güvenlik güçlerini Bağdat, Meysan, Basra ve Zikar vilayetlerindeki protestoların dağıtılmasında göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmakla suçladı. Ayrıca Basra, Zikar ve Babil vilayetlerinde 153 kişinin gözaltına alındığı 123'ünün serbest bırakıldığı ifade edildi. Açıklamada, göstericilerin arasına karışan kişilerce özel ve kamuya ait 90 binanın yakıldığı ya da tahrip edildiği vurgulandı.

TIBBİ MÜDAHALE EKİPLERİ BULUNUYOR

Irak güçleri, hükümetin verdiği talimatla göstericileri Tahrir'den uzaklaştırmaya çalışsa da göstericiler meydandan ayrılmak istemiyor. Gösteri alanında gönüllü görev yapan tıbbi müdahale ekipleri de yer alıyor. Ekipler, yoğun şekilde atılan gaz bombalarından etkilenenlere müdahale ediyor. Durumu ağır olanlar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı. Başta Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.