Irak'taki protestolarda ABD ve İran karşıtı sloganlar atıldı

Irak 'ta Cuma namazından sonra sokaklara dökülen protestocular ABD ve İran aleyhine sloganlar attı.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de başlayan gösteriler, Süleymani ve El Mühendis ile beraberindekilerin ABD tarafından hedef alınmasından sonra gölgede kalmıştı. Bunun ardından bugün tekrar sokaklara çıkan protestocular, başkent Bağdat 'ta bulunan Tahrir Meydanı'na doğru yürüdü. Meydanda toplanan binlerce gösterici, 'ABD'ye hayır', 'İran'a hayır' şeklinde sloganlar attı.

Ayrıca, başkent Bağdat'ın yanı sıra ülkenin Vasit, Nasiriye, Hilla ve Kerbela şehirlerinde de protestocuların sokaklara çıkarak ABD ve İran karşıtı sloganlar atarken, Basra'daki protestolara güvenlik güçleri müdahale etti. O anlar kameralara yansıdı.

Öte yandan protestolara dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, göstericilerin, aylardır süren protestolarda şu ana kadar hayatını kaybetmiş veya kaybolmuş olan kişilerin posterlerini taşıdığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Bağdat'taki protestolardan görüntüler

-Tahrir Meydanı'na yürüyen protestocular

-Slogan atan protestocular

-Vasit'teki protestolar

-Nasiriye'deki protestolar

-Hilla'daki protestolar

-Kerbela'daki protestolar

-Basra'daki protestolar ve güvenlik güçlerinin müdahalesi