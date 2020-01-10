Haberler » Dünya » Irak'taki protestolarda ABD ve İran karşıtı sloganlar atıldı - Haberler

Irak'taki protestolarda ABD ve İran karşıtı sloganlar atıldı

Irak'ta Cuma namazından sonra sokaklara dökülen protestocular ABD ve İran aleyhine sloganlar attı.

10.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:34Irak'taki protestolarda ABD ve İran karşıtı sloganlar atıldı

'ta Cuma namazından sonra sokaklara dökülen protestocular ABD ve aleyhine sloganlar attı.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de başlayan gösteriler, Süleymani ve El Mühendis ile beraberindekilerin ABD tarafından hedef alınmasından sonra gölgede kalmıştı. Bunun ardından bugün tekrar sokaklara çıkan protestocular, başkent 'ta bulunan Tahrir Meydanı'na doğru yürüdü. Meydanda toplanan binlerce gösterici, 'ABD'ye hayır', 'İran'a hayır' şeklinde sloganlar attı.

Ayrıca, başkent Bağdat'ın yanı sıra ülkenin Vasit, Nasiriye, Hilla ve Kerbela şehirlerinde de protestocuların sokaklara çıkarak ABD ve İran karşıtı sloganlar atarken, Basra'daki protestolara güvenlik güçleri müdahale etti. O anlar kameralara yansıdı.

Öte yandan protestolara dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, göstericilerin, aylardır süren protestolarda şu ana kadar hayatını kaybetmiş veya kaybolmuş olan kişilerin posterlerini taşıdığı görüldü.

Görüntü Dökümü

------------------

-Bağdat'taki protestolardan görüntüler

-Tahrir Meydanı'na yürüyen protestocular

-Slogan atan protestocular

-Vasit'teki protestolar

-Nasiriye'deki protestolar

-Hilla'daki protestolar

-Kerbela'daki protestolar

-Basra'daki protestolar ve güvenlik güçlerinin müdahalesi



Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, İran, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

17:20  Jandarma'dan yeni yılın ilk kaçak içki operasyonu - Haberler
17:20  Kaçak kazıya 5 gözaltı - Haberler
17:18  CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan gündem değerlendirmesi Açıklaması - Haberler
17:17  Tekirdağ'da kırmızı ışık ihlali kazası: 1 ölü - Haberler
17:12  CHP'li Öztrak gündemi değerlendirdi - Haberler
16:28  Süleymani'nin kızı minbere silahla çıkarak ABD'yi tehdit etti - Haberler
15:50  Çin'de bir maymunun elektrik akımına kapılan kardeşini kurtardığı anlar kameraya yansıdı - Haberler
15:33  Canlı yayında Gökçek'i kızdıran sözler: Hande Hanım susturuyor musunuz? - Haberler
15:29  Kaçak avcılara 40 bin lira ceza kesildi - Haberler
15:09  Son dakika: Irak Başbakanlığı, Beyaz Saray'dan ABD askerlerinin çekilmesini istedi - Haberler
10.01.2020 17:29:17