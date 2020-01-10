Haberler » Güncel » Irak'taki protestolarda abd ve iran karşıtı sloganlar atıldı - Haber

Irak'taki protestolarda abd ve iran karşıtı sloganlar atıldı

Irak'taki protestolarda ABD ve İran karşıtı sloganlar atıldıIrak, (DHA)- Irak'ta Cuma namazından sonra sokaklara dökülen protestocular ABD ve İran aleyhine sloganlar attı.

10.01.2020 21:35 | Son Güncelleme: 10.01.2020 21:41
'taki protestolarda ABD ve karşıtı sloganlar atıldı
Irak, (DHA)- Irak'ta Cuma namazından sonra sokaklara dökülen protestocular ABD ve İran aleyhine sloganlar attı.
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de başlayan gösteriler, Süleymani ve El Mühendis ile beraberindekilerin ABD tarafından hedef alınmasından sonra gölgede kalmıştı. Bunun ardından bugün tekrar sokaklara çıkan protestocular, başkent Bağdat'ta bulunan Tahrir Meydanı'na doğru yürüdü. Meydanda toplanan binlerce gösterici, 'ABD'ye hayır', 'İran'a hayır' şeklinde sloganlar attı.
Ayrıca, başkent Bağdat'ın yanı sıra ülkenin Vasit, Nasiriye, Hilla ve Kerbela şehirlerinde de protestocuların sokaklara çıkarak ABD ve İran karşıtı sloganlar atarken, Basra'daki protestolara güvenlik güçleri müdahale etti. O anlar kameralara yansıdı.
Öte yandan protestolara dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, göstericilerin, aylardır süren protestolarda şu ana kadar hayatını kaybetmiş veya kaybolmuş olan kişilerin posterlerini taşıdığı görüldü.
Irak'taki protestolarda abd ve iran karşıtı sloganlar atıldı

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Irak, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

23:05  Silivri'de çatı yangını - Haber
23:05  Bakan selçuk: 2020'de işsizlik oranını düşürmeyi hedefliyoruz - Haber
23:05  Zonguldak kazıda bulunan top mermileri böyle imha edildi-ek - Haber
23:04  Trablus'ta Hafter saldırıları protesto edildi - Haber
22:58  Malatya'da inşaat malzemeleri çalan 2 şüpheli yakalandı - Haber
21:41  Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
21:19  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Haber
19:17  AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
10.01.2020 23:09:36