Irak'taki protestolarda ölü sayısı artıyor

Irak'ın güneyindeki protestolarda güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucunda en az beş kişi hayatını kaybetti. Ülke genelindeki gösterilerde şu ana kadar en az 330 kişi öldü.Hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Irak'ın güneyindeki protestolarda beş kişi yaşamını yitirdi.



Reuters'ın haberine göre, Nasıriye kentinde Cumartesi akşam saatlerinde güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucunda en az üç protestocu öldü. Ajans, polis ve sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberinde 50'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi. Habere göre, güvenlik güçleri kentteki üç köprü üzerinde toplanan göstericileri dağıtmak için gerçek mühimmat ve göz yaşartıcı gaz kullandı.



Ajansa konuşan kaynaklar, Nasıriye'deki protestoların bugün de sürdüğünü söyledi. Kaynaklar, göstericilerin bazı hükümet binalarını ateşe verdiğini belirtti.



Ülkenin güneyindeki Basra kenti yakınlarındaki Um Kasr limanı civarında yapılan gösterilerde de güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtmak için gerçek mermi kullandığı bildirildi. Reuters'ın haberine göre, olaylarda en az iki kişi ölürken 70'ten fazla kişi de yaralandı.



Irak'ta istihdam, sağlık hizmeti ve eğitim gibi alanlardaki sıkıntılardan şikayetçi olan birçok yoksul Iraklı, Ekim ayının başından beri düzenledikleri gösterilerde, yolsuzluk ve yabancı güçlere hizmet etmekle suçladıkları hükümetin istifasını istiyor. Ülkedeki gösterilerde şu ana kadar en az 330 kişi hayatını kaybetti.





Kaynak: Deutsche Welle