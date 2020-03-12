Irak'taki roketli saldırıda 2 ABD ile 1 İngiliz askeri öldü
Irak'ın başkenti Bağdat'ta el-Taci üssüne gerçekleştirilen roketli saldırıda 2 ABD ve 1 İngiliz askerinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı öğrenildi.
12.03.2020 00:11 | Son Güncelleme: 12.03.2020 00:11
Irak 'ın başkenti Bağdat 'ta el-Taci üssüne gerçekleştirilen roketli saldırıda 2 ABD ve 1 İngiliz askerinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Irak basını, Bağdat'ın kuzeyindeki ABD ve yabancı askerlerinin bulunduğu el-Taci üssüne gerçekleştirilen füzeli saldırıda 2 ABD ve 1 İngiliz askerinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını belirtti. Saldırı sonrasında ABD savaş uçaklarının ise Suriye sınırındaki Kaim bölgesinde yer alan Şii Haşdi Şabi güçlerine ait üslere saldırı gerçekleştirdiği iddia edildi.
Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Hücresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Bağdat'ın kuzeyindeki el-Taci üssüne 10 katuyşa füzesi düştüğü bildirilmişti. - ERBİL
Irak basını, Bağdat'ın kuzeyindeki ABD ve yabancı askerlerinin bulunduğu el-Taci üssüne gerçekleştirilen füzeli saldırıda 2 ABD ve 1 İngiliz askerinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını belirtti. Saldırı sonrasında ABD savaş uçaklarının ise Suriye sınırındaki Kaim bölgesinde yer alan Şii Haşdi Şabi güçlerine ait üslere saldırı gerçekleştirdiği iddia edildi.
Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Hücresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Bağdat'ın kuzeyindeki el-Taci üssüne 10 katuyşa füzesi düştüğü bildirilmişti. - ERBİL
Kaynak: İHA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, 3. Sayfa
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