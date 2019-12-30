Haberler » Güncel » Irak'taki Şii lider Sadr: 'ABD güçlerini ülkeden çıkarmaya hazırım' - Haber

Irak'taki Şii lider Sadr: "ABD güçlerini ülkeden çıkarmaya hazırım"

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ABD'nin Şii milis gücü Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugaylarının mevzilerine yönelik hava saldırısına ilişkin "ABD'li askerleri siyasi ve hukuki yollarla ülkeden çıkarmaya hazır olduğunu" bildirdi.

30.12.2019 21:22 | Son Güncelleme: 30.12.2019 21:22 Irak'taki Şii lider Sadr:
Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ABD'nin Şii milis gücü Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugaylarının mevzilerine yönelik hava saldırısına ilişkin "ABD'li askerleri siyasi ve hukuki yollarla ülkeden çıkarmaya hazır olduğunu" bildirdi.
Sadr, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, çekişmelerin (İran ve ABD arasındaki) Irak üzerinden yapılmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "İşgalcileri (ABD askerleri) ülkeden siyasi ve hukuki yollarla çıkarmaya hazırım." ifadesini kullandı.
Bu kapsamda, siyasi partilere de çağrıda bulunan Sadr, şunları kaydetti:
"İşgal güçlerinin en kısa zamanda ülkeden çıkarılmaları için safları birleştirin. Eğer çıkmazlarsa da sizinle birlikte onları çıkarmak için başka tutumumuz olacak."
ABD'nin Hizbullah Tugaylarına yönelik saldırısı
ABD Savunma Bakanlığı dün, diplomatlarına yapılan saldırıya misilleme olarak, Hizbullah Tugaylarının, Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.
Irak Savunma Bakanlığı ise söz konusu örgütün, Enbar'daki El-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevzisine ABD tarafından üç hava saldırısı yapıldığını bildirmişti.
Irak Sağlık Bakanlığı, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugaylarının Enbar'daki üslerine düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Hizbullah Tugayları ya da "Irak Hizbullah'ı" şeklinde tanımlanan İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin bünyesindeki milis oluşumlardan biri olarak biliniyor.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:05   Evine 50 metre kala kalp krizi geçirip öldü - Haber
22:05   Bursa'da sosyal tesiste yangın çıktı - Haber
22:03   Ankara'da sahte içki üretiminde kullanılan 2 ton etil alkol ele geçirildi - Haber
22:02   ACİL TIP TEKNİSYENİNE BAŞARI BELGESİ VERİLDİ - Haber
21:59   Ulaşamadığı 3 kişiden dolayı imar affından yararlanamayan Kıbrıs gazisi mağdur oldu - Haber
19:28   Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Haber
19:14   Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Haber
18:33   İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Haber
18:32   İzmir'de peş peşe 2 kişiyi öldüren zanlının evlere neden girdiği ortaya çıktı - Haber
18:30   Kar yağışı yurdu esir aldı! Eskişehir ve Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi - Haber
30.12.2019 22:10:06