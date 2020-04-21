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Irak'taki Türk vatandaşlarının yurda dönüşleri devam ediyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan 366 Türk vatandaşının yurda dönüş talepleri kapsamında Türkiye'ye ulaşmaları sağlandı.

21.04.2020 00:17 | Son Güncelleme: 21.04.2020 00:19
Irak 'ın başkenti Bağdat 'ta bulunan 366 Türk vatandaşının yurda dönüş talepleri kapsamında Türkiye'ye ulaşmaları sağlandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışma kapsamında Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin desteğiyle Bağdat'ın çeşitli semtlerinde bulunan 366 Türk vatandaşı, tahsis edilen otobüsler vasıtasıyla bulundukları yerlerden alınarak, karayoluyla Türkiye'ye döndü.
Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle bir süreden beri devam ettirdiği, Irak'taki vatandaşlarının Türkiye'ye dönüşlerinin sağlanması çalışmalarını yaklaşan ramazan ayı öncesinde hızlandırdı." ifadelerini kullandı.
Bağdat'ta faaliyet gösteren bir şirket çalışanı Mehmet Özen de devletin sunduğu imkanlarla Türkiye'ye dönüp ailelerine kavuşacaklarını dile getirerek, "9 aydır Irak'tayım. Burada çalışıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm devlet erkanı ve desteğini bizden esirgemeyen Büyükelçimiz Fatih Yıldız'a teşekkür ediyoruz." dedi.
İnşaat İşçisi Erzincanlı Mehmet Sorma da, 8 aydan beri Bağdat'ta çalıştığını kaydederek, "Devlet tarafından tahliye edildik. Memlekete gideceğiz. Devletin imkanıyla gidiyoruz. Allah devletimizden razı olsun." şeklinde konuştu.
Türk vatandaşları Habur Sınır Kapısı'na vardıklarında yetkililer tarafından sağlık kontrollerine tabi tutularak, 14 gün süreyle karantinaya alınacakları Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına götürülecek.
İlgili kurumların yürüttüğü ortak çalışma ve Bağdat Büyükelçiliği'nin kolaylaştırıcı rolü ile bugüne kadar 2 bine yakın Türk vatandaşı havayolu ve karayolu ile Irak'tan Türkiye'ye döndü. Irak’taki Türk vatandaşlarının yurda dönüşleri devam ediyor

Kaynak: AA

Etiketler: Bağdat, Irak, Güncel
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