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Irak'taki Türkmen Bakan Maruf, İdlib şehitleri için Türkiye'ye başsağlığı diledi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Unsurlardan Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf, dün İdlib'de rejim güçlerinin saldırıları sonucu 33 askerin şehit olması nedeniyle Türkiye'ye başsağlığı diledi.

28.02.2020 22:38 | Son Güncelleme: 28.02.2020 22:38Irak'taki Türkmen Bakan Maruf, İdlib şehitleri için Türkiye'ye başsağlığı diledi
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Unsurlardan Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf, dün 'de rejim güçlerinin saldırıları sonucu 33 askerin şehit olması nedeniyle 'ye başsağlığı diledi.
Maruf, yaptığı yazılı açıklamada, "Biz her yerde ve her zaman Türkiye'nin yanındayız. Yüce Allah Türkiye'yi ve kahraman Türk askerlerimizi korusun, yüceltsin." ifadelerini kullandı.
Türkmen Bakan ayrıca şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara ise acil şifa dileklerinde bulundu.

Türkiye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

29.02.2020 00:26:53