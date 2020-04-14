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Irak'taki Türkmenler yeni hükümette haklarının garanti altına alınmasını istiyor

Irak Meclisi'ndeki Türkmen vekiller, Mustafa el-Kazimi'den kuracağı yeni hükümette Türkmenlerin haklarının garanti altına alınmasını istedi.

14.04.2020 20:50 | Son Güncelleme: 14.04.2020 20:50
Irak'taki Türkmenler yeni hükümette haklarının garanti altına alınmasını istiyor
Irak Meclisi'ndeki Türkmen vekiller, Mustafa el-Kazimi'den kuracağı yeni hükümette Türkmenlerin haklarının garanti altına alınmasını istedi.
Meclisteki Türkmen grubu oluşturan vekiller, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından geçen hafta hükümeti kurmakla görevlendirilen Kazimi ile başkent Bağdat 'ta bir araya geldi.
Görüşme sonrası Türkmen gurubundan yapılan yazılı açıklamada, toplantıda Türkmenlerin de içinde yer aldığı Irak toplumunun tüm bileşenlerinin temsil edildiği bir ulusal hükümet kurma mekanizmasının ele alındığı belirtildi.
Kazimi'den yeni hükümette Türkmenlerin haklarının garanti altına alınmasının istendiği, müstakbel başbakanın da "Bu ülkedeki Türkmen varlığı yüzyıllar öncesine uzanıyor. Hükümette temsil edilme ve ülkenin geleceğini şekillendirmede öncü rol üstlenme hakkına sahiptirler." ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Irak Cumhurbaşkanı Salih, 9 Nisan'da yeni hükümeti kurma görevini Mustafa el-Kazimi'ye vermişti.
Anayasaya göre Kazimi'nin 30 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Berhem Salih, Bağdat, Irak, Güncel
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