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Irak'taki Vataniye Koalisyonu lideri Allavi milletvekilliğinden istifa etti

Irak'ta eski Başbakan ve Vataniye Koalisyonu lideri İyad Allavi milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

10.01.2020 20:20 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:20Irak'taki Vataniye Koalisyonu lideri Allavi milletvekilliğinden istifa etti
'ta eski Başbakan ve Vataniye Koalisyonu lideri İyad Allavi milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.
Vataniye Koalisyonu liderinin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Allavi'nin ülkede devam eden gösteriler karşısında Meclis'in üzerine düşen görevi yerine getirmemesi nedeniyle istifa kararı aldığı belirtildi.
Allavi, daha önce yaptığı açıklamalarda, göstericilere karşı şiddet kullanılmaya devam edilmesi halinde siyasetten çekileceğini ifade etmişti.
Irak Meclisi'nde Allavi'nin başını çektiği Vataniye Koalisyonunun 21 milletvekili bulunuyor.
Basra'daki gösterilerde bir kameraman öldürüldü
Öte yandan Basra'daki gösteriler sırasında bir kameraman öldürüldü.
Yerel bir televizyon kanalı için çalışan kameraman Safa Gali, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Hükümet karşıtı gösterilere ilişkin yayınları nedeniyle bazı ofisleri kapatılan Dijla TV'nin muhabiri Ahmed Abdussamed de bugün Basra'da aracına düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

İyad Allavi, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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