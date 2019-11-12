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Irak'taki yerel seçimler belirsiz bir tarihe ertelendi

Irak'ta Nisan 2020'de yapılması beklenen yerel seçimler, herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin belirsiz bir tarihe ertelendi.

12.11.2019 20:30 | Son Güncelleme: 12.11.2019 20:30Irak'taki yerel seçimler belirsiz bir tarihe ertelendi
'ta Nisan 2020'de yapılması beklenen yerel seçimler, herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin belirsiz bir tarihe ertelendi.
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında ana gündem maddesi gelecek yıl yapılacak yerel seçimler oldu.
Açıklamada, seçimlerin ertelenmesinin sebebine dair ise herhangi bir bilgiye yer verilmedi.
Ülkedeki vilayetlerin meclis üyelerinin seçildiği yerel seçimlerin normal şartlarda Nisan 2020'de yapılması gerekiyordu.
Irak Meclisi, geçen ay da yerel meclislerin tüm faaliyetlerinin durdurulması yönünde karar almıştı.
Ülkede 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde dile getirilen taleplerin başında seçim yasasının değiştirilmesi geliyor.
Irak'taki gösteriler
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.
Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komisyonu, ülkede 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde hayatını kaybeden gösterici sayısının 319'a, yaralı sayısının ise 15 bine ulaştığını bildirmişti.

Irak, Güncel

Kaynak: AA

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