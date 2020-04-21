Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Irak'tan 366 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi (2)

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan 366 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

21.04.2020 07:49 | Son Güncelleme: 21.04.2020 07:51
Irak 'ın başkenti Bağdat'ta bulunan 366 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye 'ye getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü tahliye kapsamında, Bağdat'ın çeşitli semtlerinde bulunan 366 Türk vatandaşı, tahsis edilen otobüslerle Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinin desteğiyle gerçekleştirilen tahliye ile yurda giriş yapan Türk vatandaşlarının, Habur Sınır Kapısındaki sağlık kontrolü ve işlemleri sürüyor.
İşlemlerin tamamlanmasının ardından Türk vatandaşları, 14 gün süreyle karantinaya alınacakları Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına götürülecek. Irak’tan 366 Türk vatandaşı Türkiye’ye getirildi (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Irak, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong-Un’un durumu çok ağır Haberler
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong-Un'un durumu çok ağır
Survivor’da büyük kavga! Olaya müdahale eden Acun iki ismi ihraç etti Haberler
Survivor'da büyük kavga! Olaya müdahale eden Acun iki ismi ihraç etti
4 günlük sokağa çıkma yasağında detaylar belli oldu! Marketler bazı saatlerde açık olacak Haberler
4 günlük sokağa çıkma yasağında detaylar belli oldu! Marketler bazı saatlerde açık olacak
Aslı Enver, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri’yi affetmedi Haberler
Aslı Enver, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'yi affetmedi
İspanya’dan gelen yolcular arasında genç kadının parmak hareketi tepki çekti Haberler
İspanya'dan gelen yolcular arasında genç kadının parmak hareketi tepki çekti
DEVA, ilk seçim anketini yaptırdı! İşte Babacan’ın masasındaki sonuçlar Haberler
DEVA, ilk seçim anketini yaptırdı! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar
Cumhurbaşkanı, ’Korona ilacını bulduk’ diyerek kameralar önünde içti Haberler
Cumhurbaşkanı, "Korona ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti
Danimarka’da koronavirüs kararı: Sosyal mesafe kuralı cinsel ilişkiyi kapsamıyor Haberler
Danimarka'da koronavirüs kararı: Sosyal mesafe kuralı cinsel ilişkiyi kapsamıyor
Haberler ›› Güncel ››Irak'tan 366 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi (2) - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:23: Koronavirüsü erken tespit edecek kit geliyor - Haber 09:23: İtfaiye ekipleri 5. katın penceresinden düşen kediyi atlama çadırıyla kurtardı - Haber 09:23: SULTANGAZİ'DEKİ KAZA ANI KAMERADA - Haber 09:23: Koronavirüsten sonra 'mor ekmek' satışları arttı - Haber 09:23: 1915 Çanakkale Köprüsü kuleleri, 250 metreye ulaştı - Haber 09:16: Danimarka'da cinsel ilişki, sosyal mesafe kuralının dışında tutuldu - Haber 08:50: ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong ameliyat oldu, durumu çok ağır - Haber 00:10: Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı - Haber 20:27: Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi - Haber 19:44: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak - Haber 19:28: Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber