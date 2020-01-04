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Irak'tan 6 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin yalanlama

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Bağdat'tın el-Taci bölgesinde Haşdi Şabi güçlerine ait 2 aracın ABD uçakları tarafından vurulduğuna dair çıkan haberleri yalanladı.

04.01.2020 12:14 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:19 Irak'tan 6 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin yalanlama
Ortak Operasyonlar Komutanlığı, 'tın el-Taci bölgesinde Haşdi Şabi güçlerine ait 2 aracın ABD uçakları tarafından vurulduğuna dair çıkan haberleri yalanladı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ın kuzeyindeki el-Taci bölgesinde Şii Haşdi Şabi güçlerine ait 2 sağlık ekibi aracının ABD tarafından vurulduğuna dair basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Açıklamada ülkede yaşanan kritik durum nedeniyle basından bilgileri aktarma konusunda daha dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki el-Taci bölgesinde Şii Haşdi Şabi güçlerine ait konvoya düzenlenen hava saldırısı 6 kişinin hayatını kaybettiğine dair Irak basınında haberler yer almıştı. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Haşdi Şabi, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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