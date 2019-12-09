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Irak'tan askeri üslere yönelik saldırılar için açıklama

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Irak'ta ABD askerlerinin de bulunduğu askeri üslere düzenlenen roketli saldırıların artmasının ardından yaptığı açıklamada saldırıların terör örgütleri tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.

09.12.2019 17:01 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:06Irak'tan askeri üslere yönelik saldırılar için açıklama
Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Irak'ta ABD askerlerinin de bulunduğu askeri üslere düzenlenen roketli saldırıların artmasının ardından yaptığı açıklamada saldırıların terör örgütleri tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin El-Hefaci, gece saatlerinde Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki bir askeri üsse gerçekleştirilen roketli saldırının ardından bölgede keşif yapan balonların görüntüleri sayesinde bir roket rampası bulunduğunu açıkladı. El-Hefaci, son dönemde askeri üsleri hedef alan saldırıların terör örgütü tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Öte yandan son aylarda ABD'nin Irak'ta bulunan askeri üslerine düzenlenen saldırıların artması dikkat çekmişti. Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın ülkenin büyük bir kısmını işgal etmesinin ardından sayıları 5 ile 10 bin arasında olduğu belirtilen ABD askeri Irak ordusuna yardım için gönderilmişti. İran yanlısı Şii gruplar ise söz konusu askerlerin çıkarılması için hükümete baskıda bulunuyor. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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