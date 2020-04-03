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Irak'tan dönmek isteyen Türklerle ilgili usulsüzlük iddiaları yalanlandı

Diplomatik kaynaklar, Irak'tan Türkiye'ye dönmek isteyen Türk işçilerden usulsüz şekilde para istendiği iddialarını yalanlayarak, vatandaşlara her türlü yardım ve kolaylığın sağlandığını bildirdi.

03.04.2020 23:36 | Son Güncelleme: 03.04.2020 23:36
Irak'tan dönmek isteyen Türklerle ilgili usulsüzlük iddiaları yalanlandı
Diplomatik kaynaklar, Irak 'tan Türkiye 'ye dönmek isteyen Türk işçilerden usulsüz şekilde para istendiği iddialarını yalanlayarak, vatandaşlara her türlü yardım ve kolaylığın sağlandığını bildirdi.
Diplomatik kaynaklar, 25 ve 26. Dönem Mardin ve Batman milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğince Irak'taki Türk işçilerden Türkiye'ye getirilmeleri karşılığında kişi başına 450 dolar istendiği yönündeki iddialara yanıt verdi.
Kaynaklar, Büyükelçiliklerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının mahsur kaldıkları ülkelerdeki işverenleri olan Türk ve yabancı şirketler ile eş güdümlü hareket ederek charter uçuş süreçlerini kolaylaştırıldığını belirtti.
Irak'ta sokağa çıkma ve uçuş yasaklarının sürdüğünü anımsatan kaynaklar, buna rağmen gerekli özel izinlerin alınması suretiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hava limanlarına sevkine dair süreçlerin Büyükelçilik tarafından yönetildiğini bildirdi.
Buna göre, mahsur kalmaları sebebiyle kasti olmayan vize ihlalinde bulunan çok sayıda Türk vatandaşının cezadan muaf tutulmaları için de Büyükelçilik devreye girdi.
Diplomatik kaynaklar, vatandaşlardan usulsüz şekilde para alındığı iddialarının tamamen asılsız olduğunu vurgulayarak, iddia sahibi Mehmet Ali Aslan'ın ise Irak'taki Türk vatandaşlarına hiçbir şekilde yardım etmediğinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin çalışmalarını asılsız iddialarla itibarsızlaştırmaya çabaladığının altını çizdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Irak, Güncel
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