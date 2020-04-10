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Irak'tan gelen 200 kişi Mardin'de karantinaya alındı

Irak'tan gelen 200 Türk vatandaşı, korona virüs tedbirleri kapsamında Mardin'deki öğrenci yurdunda 14 gün karantinaya alındı.

10.04.2020 21:48 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:48
Irak'tan gelen 200 kişi Mardin'de karantinaya alındı
Irak 'tan gelen 200 Türk vatandaşı, korona virüs tedbirleri kapsamında Mardin 'deki öğrenci yurdunda 14 gün karantinaya alındı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sonrasında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları yurda dönmeye devam ediyor. Irak'ta çalışan ve yurda dönen 200 kişi, otobüslerle Mardin'e getirildi. Sağlık kontrollerinin ardından vatandaşlar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirilirken, bölgede polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Korona virüs sebebiyle Irak'tan ülkemize dönüş yapan vatandaşlarımız sağlık taramaları ve kayıtları yapılarak Mardin Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi" denildi.

Yurda yerleştirilen vatandaşlar 14 gün karantinada kalacak. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mardin, Irak, Güncel
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