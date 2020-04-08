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Irak'tan gelen 236 Türk vatandaşı KYK yurduna yerleştirildi

Irak'ın başkenti Bağdat'tan gelen 236 Türk vatandaşı Korona virüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde karantinada tutulmaları için Eskişehir'de bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

08.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:10
Irak'tan gelen 236 Türk vatandaşı KYK yurduna yerleştirildi
Irak 'ın başkenti Bağdat'tan gelen 236 Türk vatandaşı Korona virüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde karantinada tutulmaları için Eskişehir'de bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
İşçi ve iş adamlarından oluşan 236 kişilik Türk kafilesi, Bağdat kentinden kalkan Türk Hava Yollarına ait uçak ile Eskişehir'deki Hasan Polatkan Havalimanı'na getirildi. Burada ateş ölçümü gibi detaylı sağlık kontrollerinden geçen vatandaşlar, otobüsler ile şehir merkezine taşındı. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen vatandaşlar, 7'şerli gruplar halinde KYK'ya ait Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
Diğer yandan yurda yerleştirilen vatandaşlar 14 gün gözetim altında tutulacak. Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının; Eskişehir Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD ile Türk Kızılayı tarafından karşılanacağı belirtildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Kredi Yurtlar Kurumu, Irak, Güncel
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