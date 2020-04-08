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Irak'tan gelen 511 kişi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar'daki KYK yurduna...

Irak'tan gelen 511 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Afyonkarahisar'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

08.04.2020 03:44 | Son Güncelleme: 08.04.2020 04:19
Irak'tan gelen 511 kişi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar'daki KYK yurduna...
Irak 'tan gelen 511 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Afyonkarahisar'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
Alınan bilgiye göre, öğlen saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen çoğunluğu işçi olan 511 Türk vatandaşı, polis ve jandarma eşliğinde 23 otobüsle Afyonkarahisar'a getirildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen kişiler, sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek teker teker ateşleri ölçüldükten sonra içeri alındı. Evrak işlemlerinin ardından sonra vatandaşlar, görevlilerce yurttaki tek kişilik odalara yerleştirildi.
Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı, Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri de otobüsleri dezenfekte etti.

Bu kişilerin 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Afyonkarahisar Valiliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologlar da karantinadaki vatandaşlara destek sağlayacak.
Öte yandan gözetim altında tutulacak kişilerin ihtiyaçları olabilecek her türlü eşyanın temin edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Afyon, Irak, Güncel
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