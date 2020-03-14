Irak'tan gelen Türk işçiler, Ankara'da karantinaya alındı
IRAK'ın başkenti Bağdat'tan havalanarak Ankara'ya inen uçaktaki 57 Türk vatandaşı, hastanede karantinaya alındı.
14.03.2020 09:17 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:17
IRAK'ın başkenti Bağdat 'tan havalanarak Ankara 'ya inen uçaktaki 57 Türk vatandaşı, hastanede karantinaya alındı.
Dün Bağdat'tan havalanan yolcu uçağı, akşam saat 20.30 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Burada yapılan kontrolde uçakta, Türkiye'den Bağdat'a çalışmaya giden Türk inşaat işçilerinin olduğu anlaşıldı. Önce Türk işçilerin uçaktan inmelerine izin verilmedi. Polis ekipleri uçağın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yapılan görüşmelerin ardından işçilerin, koronavirüs riskine karşı Ankara'da hastanede gözlem altına alınmasına karar verildi.Tedbirlerin alınmasının ardından sağlık ekipleri havalimanına sevk edildi. Koruycu kıyafet giyen sağlık ekipleri, işçileri sağlık kontrolünden geçirerek ambulanslara nakletti. İşçiler, saat 01.00 sıralarında gruplar halinde ambulanslarla Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürüldü. İşçilerin, daha önce de Çin ve İran'dan getirilen yolcuların karantinaya alındığı hastanede 14 gün gözlem altında tutulacağı belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Uçaktan görüntü-Güvenlik önlemleri-Ambulansların çıkışı-Ambulansların hastaneye girişi-Detaylar
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Hayati İKİZOĞLU/ANKARA,
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Güncel
Uzmanlar, koronavirüse karşı cep telefonu ve bankamatik kullanımından sonra temizlik yapılmasını tavsiye etti
Güncel
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Güncel
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Güncel
Bakan, ileride pişman olmayalım diye üstüne basa basa uyarıyor: Önümüzdeki 5 hafta çok önemli
Güncel
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Güncel
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı