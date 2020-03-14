Irak'tan gelen Türk işçiler, Ankara'da karantinaya alındı
IRAK'ın başkenti Bağdat'tan havalanarak Ankara'ya inen uçaktaki 57 Türk vatandaşı, hastanede karantinaya alındı.
14.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:22
IRAK'ın başkenti Bağdat 'tan havalanarak Ankara 'ya inen uçaktaki 57 Türk vatandaşı, hastanede karantinaya alındı.Dün Bağdat'tan havalanan yolcu uçağı, akşam saat 20.30 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Burada yapılan kontrolde uçakta, Türkiye'den Bağdat'a çalışmaya giden Türk inşaat işçilerinin olduğu anlaşıldı. Önce Türk işçilerin uçaktan inmelerine izin verilmedi. Polis ekipleri uçağın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yapılan görüşmelerin ardından işçilerin, koronavirüs riskine karşı Ankara'da hastanede gözlem altına alınmasına karar verildi.
Tedbirlerin alınmasının ardından sağlık ekipleri havalimanına sevk edildi. Koruycu kıyafet giyen sağlık ekipleri, işçileri sağlık kontrolünden geçirerek ambulanslara nakletti. İşçiler, saat 01.00 sıralarında gruplar halinde ambulanslarla Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürüldü. İşçilerin, daha önce de Çin ve İran'dan getirilen yolcuların karantinaya alındığı hastanede 14 gün gözlem altında tutulacağı belirtildi.
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Kaynak: DHA
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