Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Irak'tan gelen Türk vatandaşları Mardin'de karantinaya alındı

IRAK'tan gelen Türk vatandaşları, koronavirüs tedbirleri kapsamında Mardin'deki Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

10.04.2020 19:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:51
Irak'tan gelen Türk vatandaşları Mardin'de karantinaya alındı

IRAK'tan gelen Türk vatandaşları, koronavirüs tedbirleri kapsamında Mardin 'deki Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Irak 'tan yurda giriş yapan çok sayıda Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Mardin'de karantinaya alındı. Daha önce koronavirüs salgını nedeniyle boşaltılan Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu'na getirilenler, yurt girişinde valizleriyle sıraya girerek tek tek sağlık kontrolünden geçirilirken, polis ekipleri ise yoğun güvenlik önlemi aldı. Karantinaya alınanların 14 gün boyunca gözetim altında tutulacağı öğrenildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Mardin, Irak, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Göğsümüzü kabarttı! ASELSAN’dan bir ihracat başarısı daha Haberler
Göğsümüzü kabarttı! ASELSAN'dan bir ihracat başarısı daha
DSÖ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti: Tüm dünyaya örnek olmalı Haberler
DSÖ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Tüm dünyaya örnek olmalı
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Haberler ›› Güncel ››Irak'tan gelen Türk vatandaşları Mardin'de karantinaya alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:08: Karabük'te Kovid-19 tedbirleri - Haber 21:08: Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri gönüllere dokunuyor - Haber 21:06: Fransa'da ölü sayısı 13 bin 197'ye ulaştı - Haber 21:02: Nükleer Santral inşaatında bir işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 21:02: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (1) - Haber 20:34: Son dakika: İzolasyonun önemine dikkat çeken Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli - Haber 15:02: Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü - Magazin 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin - Haberler