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Irak'tan getirilen 127 Türk vatandaşı Mardin'de yurda yerleştirildi

Irak'tan Türkiye'ye getirilen 127 Türk vatandaşı, Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurda yerleştirildi.

Irak'tan getirilen 127 Türk vatandaşı Mardin'de yurda yerleştirildi
01.05.2020 14:28 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:28
Irak'tan Türkiye'ye getirilen 127 Türk vatandaşı, Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurda yerleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, Irak'taki 127 Türk vatandaşı kara yoluyla Habur Sınır Kapısı üzerinden Mardin'e getirildi.
Vatandaşlar sağlık kontrolü ve işlemlerin ardından Artuklu Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
Yurtta 14 gün karantinada kalacak vatandaşların ihtiyaçları Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türk Kızılay ve AFAD tarafından karşılanacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Mardin, Irak, Güncel, Haber

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