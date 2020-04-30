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Irak'tan getirilen 136 Türk, Afyonkarahisar'da karantinaya alındı

Irak'tan getirilen 136 Türk, Afyonkarahisar'da karantinaya alındıIRAK'tan getirilen 136 Türk vatandaşı yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar Bacım Sultan Yurdu'na yerleştirilerek 14 günlük karantinaya alındı.

30.04.2020 09:22 | Son Güncelleme: 30.04.2020 09:24
Irak'tan getirilen 136 Türk, Afyonkarahisar'da karantinaya alındı
IRAK'tan getirilen 136 Türk vatandaşı yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar Bacım Sultan Yurdu'na yerleştirilerek 14 günlük karantinaya alındı.
Yurt dışında mahsur kalan vatandaşların Türkiye'ye dönüşlerinin sağlanması amacıyla ilgili bakanlıkların yürüttüğü ortak çalışmayla 136 Türk vatandaşı, Irak'ın Basra kentinden Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Hasan Polatkan Havalimanı'na getirildi. Buradan otobüslerle Afyonkarahisar'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen işçiler, sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek içeri alındı. Evrak işlemleri tamamlanan işçiler, yurttaki tek kişilik odalara yerleştirildi.
Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri de otobüsleri dezenfekte etti. Bu kişilerin 14 günlük karantina sürecindeki ihtiyaçlarını Afyonkarahisar Valiliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı'nın karşılayacağı bildirildi.
Irak'tan gelen işçilerden Orhan Hamarat, "Allah'a şükür Türkiye'ye döndük. Allah razı olsun devletimiz ve milletimizden" dedi. Irak’tan getirilen 136 Türk, Afyonkarahisar’da karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Afyon, Irak, Güncel, Haber

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