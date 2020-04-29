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Irak'tan getirilen 136 Türk işçi yurda yerleştirildi

Irak'tan getirilen 136 Türk işçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Afyonkarahisar'daki Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

29.04.2020 23:47 | Son Güncelleme: 29.04.2020 23:49
Irak'tan getirilen 136 Türk işçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Afyonkarahisar'daki Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, ilgili bakanlıkların yürüttüğü ortak çalışmayla 136 Türk işçi, Irak'ın Basra kentinden Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Hasan Polatkan Havalimanı'na getirildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen işçiler, sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek içeri alındı. Evrak işlemleri tamamlanan işçiler, yurttaki tek kişilik odalara yerleştirildi.
Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı, Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri de otobüsleri dezenfekte etti.
Bu kişilerin 14 günlük karantina sürecindeki ihtiyaçlarını Afyonkarahisar Valiliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı'nın karşılayacağı bildirildi.
Irak'tan gelen işçilerden Orhan Hamarat, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah'a şükür Türkiye'ye döndük. Allah razı olsun devletimiz ve milletimizden." dedi. Irak’tan getirilen 136 Türk işçi yurda yerleştirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Afyon, İşçi, Irak, Güncel, Haber

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