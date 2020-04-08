Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Irak'tan getirilen 250 Türk vatandaşı, Eskişehir'deki KYK yurduna yerleştirildi

Irak'tan gelen Türk işçi ile iş adamlarından oluşan 250 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Eskişehir'deki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurda yerleştirildi.

08.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:26
Irak'tan getirilen 250 Türk vatandaşı, Eskişehir'deki KYK yurduna yerleştirildi
Irak 'tan gelen Türk işçi ile iş adamlarından oluşan 250 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Eskişehir 'deki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurda yerleştirildi.
Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Hasan Polatkan Havalimanı'na gelen vatandaşlar ilk kontrollerinin ardından otobüslerle Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na getirildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtta kalacak 250 kişi, 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak. Karantinaya alınanlar için sağlık ve psikolojik destek ekipleri görevlendirildi.
Misafir edilecek vatandaşların tüm ihtiyaçları Eskişehir Valiliğince karşılanacak.
Öte yandan aynı havalimanına gelen 17 vatandaş da yurda yerleştirilmek üzere Kütahya'ya gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Eskişehir, Irak, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Irak'tan getirilen 250 Türk vatandaşı, Eskişehir'deki KYK yurduna yerleştirildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi Haberler
Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
İspanya’dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı Haberler
İspanya'dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı Haberler
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye’nin koronavirüs istatistiği Haberler
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye'nin koronavirüs istatistiği
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne’nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme Haberler
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne'nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme
ABD’den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü Haberler
ABD'den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü
Yoğun bakıma alınan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haberler
Yoğun bakıma alınan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü Haberler
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü

Son Dakika Güncel Haberleri

18:43: MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haber 18:42: AK gençlerden sağlık çalışanlarına destek - Haber 18:42: MUĞLA Polis ve sağlıkçılar için 3D yazıcıdan yüz siperliği yapıyorlar - Haber 18:41: Kovid-19 tedbirleri - Haber 18:40: Süper Ay Çin'de görüntülendi - Haber 18:31: Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi - Haber 18:10: Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz - Haber 17:41: Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti - Haber 17:16: İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin