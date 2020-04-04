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Irak'tan getirilen 334 Türk işçi Kütahya'daki yurtlara yerleştirildi

Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan Kütahya'ya getirilen 334 Türk vatandaşı, kent merkezi Andız Mahallesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

04.04.2020 07:49 | Son Güncelleme: 04.04.2020 07:50
Irak'tan getirilen 334 Türk işçi Kütahya'daki yurtlara yerleştirildi

Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak 'tan Kütahya 'ya getirilen 334 Türk vatandaşı, kent merkezi Andız Mahallesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurtlarına yerleştirildi.


Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 334 kişi Irak'ın Bağdat kentinden kalkan uçakla Kütahya Zafer Bölgesel Havalimanı'na getirildi. İşçiler, burada sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde otobüslerle şehir merkezine taşındı.


Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen Türk iişçiler, kimlik kontrollerinin ardından KYK ait Hezar Dinari ve Emine Gülbahar öğrenci yurtlarına yerleştirildi.


İşçiler, "Allah devleti yönetenlerden razı olsun. Türkiye'nin ne kadar güçlü ve büyük ülke olduğunu bir kez daha gördük" dediler.


Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak işçilerin ihtiyaçlarının, Kütahya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı tarafından karşılanacağı açıklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kütahya, İşçi, Irak, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Irak'tan getirilen 334 Türk işçi Kütahya'daki yurtlara yerleştirildi - Haberler

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