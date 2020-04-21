Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Irak'tan getirilen 366 Türk vatandaşı Diyarbakır ve Batman'da yurtlara yerleştirildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilen 366 Türk vatandaşı, Diyarbakır ve Batman'daki yurtlara yerleştirildi.

21.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:01
Irak'tan getirilen 366 Türk vatandaşı Diyarbakır ve Batman'da yurtlara yerleştirildi
Irak 'ın başkenti Bağdat 'ta bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilen 366 Türk vatandaşı, Diyarbakır ve Batman 'daki yurtlara yerleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü tahliye kapsamında, Bağdat'tan otobüslerle Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşların sağlık kontrolü tamamlandı.
İşlemlerin ardından vatandaşlar karantinaya alınacakları yurtlara yerleştirilmek üzere otobüslerle Diyarbakır ve Batman'a hareket etti.
Diyarbakır'da davullu zurnalı karşılama
Diyarbakır'a gelen Türk vatandaşları Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Halid Bin Velid Erkek Öğrenci Yurdu önünde davul ve zurna eşliğinde karşılandı.
İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Demir ile AFAD ve UMKE ekipleri vatandaşlarla yakından ilgilendi.
Sosyal mesafe kuralına uyularak maske ve eldiven takan vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra yurda alındı.
"Vatanınıza hoşgeldiniz"
Batman'a gelen Türk vatandaşlarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Batman Kız Öğrenci Yurdu önünde Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk ve AFAD ekipleri karşıladı.
AFAD ekipleri, "Vatanınıza hoş geldiniz. İnşallah 14 gün sonra ramazan ile çifte bayram yaşayacağız." ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Özperk de ramazan öncesi hükümet tarafından Türk vatandaşlarının tahliyesinin sürdüğünü belirtti.
"Gelen vatandaşlarımızı 14 gün boyunca karantinaya alıp, misafir edeceğiz. Misafirler odalarına bırakıldı. Batman Kızılay Şubesi de 14 gün boyunca misafirlerin 3 öğün yemeğini karşılayacak. Bizler de onlara ev sahipliği yapıyoruz." diyen Özperk, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların ön sağlık kontrolünden geçirileceğini aktardı.
Özperk, misafirlerin tek kişilik odalarda kalacağını, her türlü ihtiyaçlarının odalarında bulunucağını dile getirerek, şöyle konuştu:
"Hem gelen misafirler ve hem de görev yapacak personelin hijyenine önem veriyoruz. Sosyal mesafe kuralına uyarak, diğer koruyucu ekipmanlarla misafirlerimize hizmet edeceğiz. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız ve sağlıklı bir şekilde memleketlerine uğurlayacağız. Vatandaşlarımız karantina bittiğinde AFAD'a ait araçlarla memleketlerine ulaştırılacak."

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Batman, Bağdat, Irak, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi Haberler
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi
Kendilerine ’Bekçi’ denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var Haberler
Kendilerine "Bekçi" denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var
Dünya Sağlık Örgütü’nden ’Virüs laboratuvarda üretildi’ iddialarına nokta koyacak açıklama Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama
Türkiye’nin yardımına muhtaç İngiltere’de hükümet erkenci davrandı Haberler
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı
Levent, koronadan ölen doktorun çocukları için isteğini yerine getirdi Haberler
Levent, koronadan ölen doktorun çocukları için isteğini yerine getirdi
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi? Haberler
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi Haberler
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi
Haberler ›› Güncel ››Irak'tan getirilen 366 Türk vatandaşı Diyarbakır ve Batman'da yurtlara yerleştirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:35: İzmirli hayırsever Kızılay'a dezenfeksiyon tüneli bağışladı - Haber 15:34: Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 15:34: Hayrullah Kubba'dan 23 Nisan mesajı - Haber 15:34: Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 755 aileye gıda yardımı - Haber 15:34: Eski Şalpazarı Belediye Başkanı Hüseyin Hasan Cengiz son yolculuğuna uğurlandı - Haber 15:01: Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti - Haber 10:54: Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti - Haberler 10:14: Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek - Ekonomi 20:27: Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi - Haber 19:44: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak - Haber