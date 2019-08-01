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Irak'tan "Su paylaşımı" görüşmesine ilişkin açıklama

Irak hükümeti, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu'nun Bağdat'ta Iraklı yetkililerle su paylaşımıyla ilgili görüşmelerini "Olumlu" olarak nitelendirdi.

01.08.2019 14:47 Irak'tan
Irak hükümeti, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu'nun Bağdat'ta Iraklı yetkililerle su paylaşımıyla ilgili görüşmelerini "Olumlu" olarak nitelendirdi.

Hükümet Enformasyon Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak, Türkiye ile yürütülen su meselesi görüşmelerinin olumlu geçtiğini belirterek iki taraf da ortak bir anlaşmanın sağlanabileceğini kaydetti.

Başkent Bağdat'ta dün Irak Su Kaynakları Bakanı Cemal Adili ile Irak Meclisi Tarım ve Su Komisyonu Başkanının Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu'nun başkanlığındaki heyetin yaptığı görüşmelerin iki ülke arasındaki su meselesine olumlu sonuçlara yol açabileceğini kaydeden açıklama "Görüşmelerde, iki ülkenin çıkarını sağlayan ve Dicle ile Fırat nehrinden Irak'a adil payını sağlayacak konular hakkında olumlu gelişmeler yaşandı" denildi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, dün Bağdat'ta başta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakanı Adil Abdülmehdi olmak üzere Iraklı yetkililerle bir dizi görüşmeler gerçekleştirmişti. - ERBİL

Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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