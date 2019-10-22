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Irak'tan "Suriye'den gelen ABD askerlerine" ilişkin açıklama

Irak yönetimi, Suriye'den çekilerek Irak'a giriş yapan ABD askerlerinin ülkede kalmayacağını belirtti.

22.10.2019 11:24Irak'tan
Irak yönetimi, Suriye'den çekilerek Irak'a giriş yapan ABD askerlerinin ülkede kalmayacağını belirtti.
Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medyası Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den çekilen ABD askerlerinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarına girip sonra ülke dışına çıkmak için onay aldığı belirtildi.
Açıklamada, "Suriye'den gelen bu güçlerin (ABD askerleri) Irak'ta kalması için ise hiçbir onay söz konusu değil." ifadesi kullanıldı.
Amerikan askerlerini taşıyan zırhlı araçlar ve askeri ekipman tırları dün Suriye sınırındaki Simelka Kapısı'ndan Irak'a giriş yapmıştı.
Askeri birliklerin, ABD'nin Enbar'daki Ayn'ul Esed ile Uluslararası Erbil Havalimanı üslerine yerleşeceği iddia edilmişti.
ABD Savunma Bakanı Mark Esper de iki gün önce yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın kararıyla Suriye'den çekilen bin civarındaki Amerikan askerinin Irak'ın batı bölgelerine gönderileceğini bildirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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