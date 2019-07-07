07.07.2019 09:39
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Irak'tan Suriye sınırında DEAŞ operasyonu

Irak

Irak güçlerinin, Suriye sınırında terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon başlattığı duyuruldu.

Irak güçlerinin, Suriye sınırında terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon başlattığı duyuruldu.
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah, 'Nasır İradesi' adlı operasyonun ilk aşaması başladı. Bu operasyon, Salahaddin, Musul ve Enbar arasındaki bölgelerle Irak- Suriye sınırına kadarki geniş alanların (DEAŞ'tan) temizlenmesini kapsayacak." ifadesi kullanıldı.
Operasyonun ordu güçlerinin yanı sıra Haşdi Şabi, Haşdi Aşairi (yerel Sünni aşiret güçleri) ile Irak Hava Kuvvetlerinin katılımı ve uluslararası koalisyon güçlerinin desteğiyle başlatıldığı belirtilen açıklamada, operasyonun birkaç gün süreceği bildirildi.
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de yaptığı yazılı açıklamada, operasyonda "kesin zaferin" kazanılacağını ifade etti.
Kaynak: AA
Suriye, Irak, Güncel

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