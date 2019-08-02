Haberler» Güncel» Haber

Irak'tan Suriye'ye giren ABD konvoyu Nusaybin'den görüldü

ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 300 araçlık konvoy, gece Kamışlı ilçesinden geçerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

02.08.2019 11:42 Irak'tan Suriye'ye giren ABD konvoyu Nusaybin'den görüldü
ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 300 araçlık konvoy, gece Kamışlı ilçesinden geçerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
ABD'ye ait olduğu belirtilen, üzerleri brandalarla örtülü yaklaşık 300 araçlık konvoy, gece saatlerinde Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesinden geçti. Irak üzerinden Suriye'ye giriş yaptığı belirtilen konvoyda TIR'lar, kamyonetler ve akaryakıt tankerleri olduğu görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine doğru ilerledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Nusaybin, Suriye, Irak, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:15   Trabzon'da sağanak yolları göle çevirdi
12:15   HAYDARPAŞA GARI'NDAKİ ARKEOLOJİK KAZILAR.
12:15   HAYDARPAŞA GARI'NDAKİ ARKEOLOJİK KAZILAR.
12:15   HAYDARPAŞA GARI'NDAKİ ARKEOLOJİK KAZILAR.
12:14   Ataşehirli çocuklar, AIESEC ile yeteneklerini geliştiriyor
12:14   Hatay'da 4 boynuzlu kurbanlık alıcısını bekliyor
12:13   AKBB Başkanı Tütüncü: "Gücümüz birlik ve beraberliğimiz"