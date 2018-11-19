Irak'tan Tahran ve Riyad Arasında Ara Buluculuk İddiasına Yalanlama

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih
'in, İran
ve Suudi Arabistan
arasında ara buluculuk yapacağı iddiasını yalanladı.
Irak Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Körfez
basını resmi olmayan kaynaklara dayandırarak, Cumhurbaşkanının 'Tahran
'dan Riyad
'a ara buluculuk ve müzakere mesajı taşıdığı' yönünde haberler yayımladı. Söz
konusu haberin kesinlikle doğru olmadığını ifade ediyoruz." denildi.
Salih'in bölge ziyaretinde "Irak'ın ara buluculuk yapmayacağı, bölgedeki çatışmalardan uzak durmak istediği" yönündeki tutum ve açıklamasının ön planda tutulduğu kaydedildi.
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, göreve geldikten kısa süre sonra bölge ziyaretine Kuveyt
'ten başlayarak, Birleşmiş Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün
, İran ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.
Salih'in Tahran ve Riyad arasında yaşanan sorunların müzakere edilmesi için ara buluculuk yapacağı iddia edilmişti.
Berhem Salih,Irak,Riyad,Tahran
19 Kasım 2018 Pazartesi 10:42