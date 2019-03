Irak'tan Türk Yatırımcılara Davet

Kaynak: AA

Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hussain Mahmood Alkhateeb, "Türk yatırımcı Irak vatandaşına güveniyor. Irak vatandaşı da Türk yatırımcılara güveniyor. Irak'ta yatırım ve iş fırsatlarını aramanızı istiyoruz. Her türlü garanti var. Türkler bizim ailemizdir." dedi.Alkhateeb, İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) düzenlenen "Irak Cumhuriyeti Tanıtım Toplantısı"nda, Türkiye ile Irak arasında çok uzun süredir olumlu ilişkilerin olduğunu ifade etti."İki ülke arasında kardeşlik, din, kültür ve akrabalık bağı var. Ortak menfaatlerimiz var." ifadesini kullanan Alkhateeb, özellikle son bir yılda güven ilişkisinin daha da derinleştiğini, karşılıklı ziyaretlerin sıklaştığını dile getirdi.Bu gelişmede, Türkiye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünü desteklemesinin etkili olduğunu belirten Alkhateeb, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerden sonra iki ülke cumhurbaşkanlarının Bağdat'ta bir araya gelmesini, siyaset ve ekonomi alanda çeşitli anlaşmalar yapılarak iş birliğinin geliştirilmesini beklediklerini söyledi."Irak'ta güven ve istikrar var"Alkhateeb, Irak'ın zor bir dönemden geçtiğine işaret ederek, "Terörle mücadelemiz uluslararası toplumdan da destek görmüştür. Ülkemizin hem güneyi hem kuzeyi terörden temizlenmiş durumdadır. Ülkemizde güven ve istikrar vardır. Yatırım ve çalışma fırsatları ümit vericidir." diye konuştu.Ticaretin çok çetin bir yarış olduğunu belirten Alkhateeb, şöyle devam etti:"Türk tüccar Çinli tüccarla Irak pazarında güzel bir yer bulmak için yarışabilir. Biz elçilik olarak Türk tüccarlara elimizden geleni yapacağız. Ben her türlü kolaylığı sağlamak için söz veriyorum. Türk şirketleri için elimden geleni yapacağım. İki ülke arasında yaşanan bazı sıkıntıları çözdük. Kalanları da çözmek için girişimlerimiz var. Irak, her türlü yatırıma, sanayi, enerji, altyapıya hazır durumdadır."Alkhateeb, Türk şirketlerinin yatırımlarına öncelik tanıdıklarını, yakın zamanda bir Türk firmasının Irak'ta 20 bin konut yapacağını dile getirerek "Türk yatırımcı Irak vatandaşına güveniyor. Irak vatandaşı da Türk yatırımcılara güveniyor. Irak'ta yatırım ve iş fırsatlarını aramanızı istiyoruz. Her türlü garanti var. Türkler bizim ailemizdir. Bize, AB'den veya Çin'den gelenden her anlamda çok yakınsınız. Türk firmalarının güçlü bir şekilde Irak'ta yer almasını istiyoruz." ifadesini kullandı.İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de iki ülke arasındaki ilişkileri daha da ileri taşımak istediklerini, toplantının ticari ilişkilere katkı sağlayacağını söyledi.İzmir'de Irak ortaklı 18 firma bulunduğunu belirten Özgener, "İzmir'den 148 milyon dolarlık ihracat yapmışız. Irak'tan da 488 bin dolarlık ithalat yapmışız. Bu rakamları 3 katına çıkarmalıyız." dedi.