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Irak'tan yabancı askerlerin ülkeden çıkarılması için ilk adım

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, yabancı askerilerin ülkeden çıkarılması için ilk adımın atıldığını söyledi.

06.01.2020 12:47 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:52 Irak'tan yabancı askerlerin ülkeden çıkarılması için ilk adım
Başbakanı Adil Abdülmehdi, yabancı askerilerin ülkeden çıkarılması için ilk adımın atıldığını söyledi.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Abdülmehdi'nin Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi. İki tarafın, Irak ile Uluslararası Koalisyon Güçleri ilişkilerinin geleceğini ele aldıkları bildirilen açıklamada, Irak Meclisinin yabancı askerlerin ülkeden çıkarılması için dün aldığı karar hatırlatıldı. Kararın yürürlüğe girmesi için değişik alanlarda çalışan Iraklı yetkilerin yasal adımlar kapsamında fezleke hazırladıkları vurgulandı.

Irak Başbakanı Abdülmehdi'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yaptığı kaydedilen açıklamada, Irak'taki yabancı askerlerin çekilmesinin terör örgütü DEAŞ ile mücadeleyi etkilemeyeceği, Irak'ın egemenliğini koruyacağı ve koalisyon ülkeleriyle ilişkilerini etkilemeyecek bir şekilde yapılması gerektiği vurgulandı,

Irak, 2017 yılının sonunda DEAŞ'ın ülkeden tamamen çıkarılmasının ardından yabancı askerlerin kalmasının gerekli olmadığını söylerken, ABD ile bazı ülkeler ise DEAŞ'ın halen tehlike oluşturduğunu iddia ediyor.

ABD'nin, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'i Trump'ın talimatıyla öldürmesinin ardından Irak, yabancı askerlerin çekilmesini istedi. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Irak, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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