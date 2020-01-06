Irak'tan yabancı askerlerin ülkeden çıkarılması için ilk adım atıldı

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Abdülmehdi'nin Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi. İki tarafın, Irak ile Uluslararası Koalisyon Güçleri ilişkilerinin geleceğini ele aldıkları bildirilen açıklamada, Irak Meclisinin yabancı askerlerin ülkeden çıkarılması için dün aldığı karar hatırlatıldı.

FEZLEKE HAZIRLANIYOR

Kararın yürürlüğe girmesi için değişik alanlarda çalışan Iraklı yetkililerin yasal adımlar kapsamında fezleke hazırladıkları vurgulandı.

DEAŞ İLE MÜCADELEYİ ETKİLEMEYECEK

Irak Başbakanı Abdülmehdi'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yaptığı kaydedilen açıklamada, Irak'taki yabancı askerlerin çekilmesinin terör örgütü DEAŞ ile mücadeleyi etkilemeyeceği, Irak'ın egemenliğini koruyacağı ve koalisyon ülkeleriyle ilişkilerini etkilemeyecek bir şekilde yapılması gerektiği vurgulandı,

MECLİSTE OYLANDI

Irak, 2017 yılının sonunda DEAŞ'ın ülkeden tamamen çıkarılmasının ardından yabancı askerlerin kalmasının gerekli olmadığını söylerken, ABD ile bazı ülkeler ise DEAŞ'ın halen tehlike oluşturduğunu iddia ediyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, ABD'nin Bağdat'a yönelik hava operasyonunda öldürülmesinin ardından Irak Parlamentosu, ABD birliklerinin Irak'taki üslerden gönderilmesini talep eden bir önergeyi oylamak için olağanüstü toplandı. Irak meclisi ABD birliklerinin Irak'tan gönderilmesini oyladı. Oylama sonucunda ABD birliklerinin Irak'tan çıkarılmasına karar verildi.

ABD ASKERLERİ ÜLKEYİ TERK EDECEK

Toplantı sonrasında Irak Meclisi,ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararı aldı. Mecliste yapılan olağanüstü oturumda, oy çokluğuyla ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasına karar verildi.

Meclisten yapılan açıklamada, kararın uygulanması yükümlüğünün hükümette olduğu belirtildi.

"EN İYİ SEÇENEK, ÜLKEYİ TERK ETMELERİ"

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ülkedeki ABD varlığıyla ilgili olarak, "Önümüzdeki en iyi seçenek, yabancı askerlerin Irak'taki varlığının derhâl sona erdirilmesidir. Yabancı güçlerin Irak içinden gelecek saldırılardan kendilerini koruması zor olacak" şeklinde konuşmuştu.

"AMERİKA DIŞARI" SLOGANLARI ATILDI

Şii milletvekilleri, oturum başlamadan önce "Amerika'ya hayır" ve "Bağdat özgür kalacak, Amerika dışarı" sloganları attı. 329 sandalyeli Irak Meclisi'ndeki İran'a yakın Şii gruplar, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması yönünde karar alınmasını sağladı.

Oylamanın ardından Şii vekiller mecliste, "ABD'ye hayır", "Mühendis'e evet, "Süleymani'ye evet" ve "Ey işgalci çık dışarı" sloganları attı.