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Irak'tan yurda getirilen 334 Türk işçi yurda yerleştirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen 334 Türk vatandaşı, Kütahya'da, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

04.04.2020 09:20 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:23
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak 'tan yurda getirilen 334 Türk vatandaşı, Kütahya 'da, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurtlarına yerleştirildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 334 kişi, Irak'ın Bağdat şehrinden kalkan uçakla Kütahya Zafer Havalimanı'na getirildi.
Uçaktan inen işçiler sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde otobüslerle kent merkezine taşındı.
Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen vatandaşlar, KYK Hezar Dinari ve Emine Gülbahar öğrenci yurtlarına yerleştirildi.
Polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak işçilerin ihtiyaçları, Kütahya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı tarafından karşılanacak. Irak’tan yurda getirilen 334 Türk işçi yurda yerleştirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Kütahya, İşçi, Irak, Güncel

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Irak'tan yurda getirilen 334 Türk işçi yurda yerleştirildi
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