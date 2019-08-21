Irak Tarım Bakanı yumurta ithalatı için Türkiye'ye davet edildi

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, başkent Bağdat'taki makamında ziyaret ettiği Iraklı Bakan Hasani ile tarım ve hayvancılık alanlarında iş birliği konularını ele aldıklarını ifade etti.

Irak'ın yumurta ithalatına yasak getirmesinin ardından Türkiye'nin beklentilerini Hasani'ye ilettiğini dile getiren Yıldız, "Irak piyasasının yumurta ihtiyacı konusunda Iraklı makamlarca yapılan çalışmanın, Irak'a yeniden yumurta ithalatının yolunu açmasını beklediğimizi vurguladım" ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Afyonkarahisar'daki yumurta üreticilerinin davetini Hasani'ye aktardığını belirten Yıldız, Iraklı Bakan'ın Türkiye ziyaretinde konuyu tüm boyutlarıyla değerlendirme imkanı bulabileceğini kaydetti.

Sosyal medyada bir vatandaşın yumurta satışıyla ilgili girişimleri eleştirmesi üzerine Yıldız, "Irak'a sadece geçtiğimiz yıl 306 milyon dolar tutarında yumurta ihraç ettik. Tam ithalat yasağı, ekonomimize ve bu sektör çalışanlarına önemli bir darbe" değerlendirmesinde bulundu.

IRAK, YUMURTA İTHALİNİ YASAKLAMIŞTI

Irak merkezi hükümeti, Haziran ayı başından itibaren ülkeye yumurta ithal edilmesini yasaklayan bir karar almıştı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yumurta ihracatının yüzde 85'inin Irak'a yapıldığını bildirmişti.