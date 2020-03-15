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Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salih'ten Türkiye'ye "teşekkür" mesajı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, Kerkük'te 2018'de yangın çıkan Osmanlı mirası Kayseri Çarşısı'nın onarımını tamamlayan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA) teşekkür etti.

15.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:16
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salih'ten Türkiye'ye
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, Kerkük'te 2018'de yangın çıkan Osmanlı mirası Kayseri Çarşısı'nın onarımını tamamlayan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA) teşekkür etti.
Salihi, basına yaptığı açıklamada, çarşının onarımı için TİKA'ya talimat veren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.
Bu desteğin bir dayanışma mesajı olduğuna dikkati çeken Salihi, komşu ülke Türkiye'nin hiçbir zaman Irak halkı ve Türkmenleri yalnız bırakmadığını vurguladı.
Salihi, Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkürlerini yineleyerek, Türkiye'nin attığı bu adımın Irak'taki yüzlerce tarihi eserin yeniden onarımı için Irak hükümetine örnek olması temennisinde bulundu.
Kerkük kent merkezinde bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi Kayseri Çarşısı'nda 26 Kasım 2018'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.
Yangın nedeniyle çarşıda bulunan çok sayıda iş yerinde ciddi hasar meydana gelmişti.

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye, Irak, Güncel

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