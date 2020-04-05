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Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi'den AA Kerkük ofisine ziyaret

Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşet Salihi, ajansın Kerkük ofisini ziyaret etti.

05.04.2020 16:03 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:06
Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşet Salihi, ajansın Kerkük ofisini ziyaret etti.
Salihi, AA Kerkük ofisini ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla Irak'taki Türkmenler adına ajans ve tüm çalışanlarını kutluyorum." ifadesini kullandı.
AA'nın Kurtuluş Savaşı hakkında doğru haberleri halka ve dünyaya duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla kurulmasının anlamlı olduğunu aktaran Salihi, ajansın artık tüm dünya için en güvenilir haber kaynağı olduğunu söyledi.
Salihi, Anadolu Ajansının, bölgede on yıllardır çile ve mağduriyet gören Irak, Suriye, Lübnan, Filistin ve İran'daki Türklerin sesini dünyaya duyurduğunu ifade etti.
AA'nın köklü geçmişi, birikimi, doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla bölgenin en güvenilir haber kaynağı olduğunu ifade eden Salihi, AA'nın Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde kamuoyunun bilgilendirilmesi ve aydınlatılması hususlarında önemli hizmetler ifa ettiğini söyledi.
Salihi, Irak'ta zor şartlar altında Bağdat, Kerkük ve Erbil kentlerinde habercilik faaliyetini yürüten AA çalışanlarına başarılar dileyerek kuruluşunun 100. yıl dönümü dolaysıyla tüm çalışanlarını kutladı. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi’den AA Kerkük ofisine ziyaret

Kaynak: AA

Etiketler: Kerkük, Irak, Güncel

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Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi'den AA Kerkük ofisine ziyaret
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Haberler ›› Güncel ››Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi'den AA Kerkük ofisine ziyaret - Haberler

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