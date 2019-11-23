Haberler » Güncel » Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili İmdat Bilal, Kırşehir'e geldi - Haber

Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili İmdat Bilal, Kırşehir'e geldi

Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili İmdat Bilal, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Kardeş Ülkeler Topluluğu'nun "Irak'taki Türkmenlerin Son Durumu" söyleşisinde öğrencilerle bir araya geldi.

23.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:58Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili İmdat Bilal, Kırşehir'e geldi
Türkmen Cephesi İmdat Bilal, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Kardeş Ülkeler Topluluğu'nun "Irak'taki Türkmenlerin Son Durumu" söyleşisinde öğrencilerle bir araya geldi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilal ve beraberindeki heyet, söyleşi öncesi KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.
Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Fuat Sezgin Salonunda gerçekleşen söyleşide Bilal, Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu, iki ülke arasındaki iş birliğinin her geçen gün öneminin arttığını dile getirdi.
Irak'ta yaşanan sosyal ve siyasi sorunlara değinerek ülkesinin son durumu hakkında bilgi veren Bilal, şunları kaydetti:
"Sık sık Türkiye'ye gelerek öğrencilerle birlikte olmaya gayret ediyoruz. Irak Türkmen Cephesi Partisinin 2,5 milyon Türkmen'i temsil eden bir partidir. Türklerin kökeninin Orta Asya'dan geldiği ve bazı nedenlerden dolayı Türklerin başka bölgelere dağıldığı da unutulmamalıdır. Bizler Irak Türkmenleri olarak yaklaşık bin yıldır Irak'ta bulunan Türk evlatlarıyız. Irak'ta Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde varlıklarını korumak amacıyla uzun süredir mücadele veriyoruz. Bugün Irak Parlamentosunda bulunan 320 milletvekilinden 3'ü Türkmen asıllı vatandaşımızdır. Irak'ın anayasa çalışmasında bir Türkmen vatandaşın bulunması Irak ve Türkmenler için çok önemlidir."
Söyleşinin sonunda Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili İmdat Bilal, Uluslararası İlişkileri Bölümü öğrencilerinin sorularını yanıtladı.

Milletvekili, Erbil, Irak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:48 Kılıçdaroğlu: "Hiç kimseden çekinmeyeceğiz ve korkmayacağız"
19:44 Irak'tan Batman'a eylem amaçlı gönderilen terörist yakalandı
19:42 Bakan Kurum, Çorum Valiliğini ve Çorum Belediye Başkanlığını ziyaret etti
19:42 - Yazi Bahg kampındaki 5 bin sivil, olumsuz hava koşullarından endişeleniyor
19:42 Köy okullarında gizli yetenekler keşfediliyor
19:18 Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili yeni açıklama: Yapılacak bir tane iş var. Söz sırası Sayın Genel Başkan'dadır
19:00 İstanbul'da yarın yapılacak 'Tarihi Yarımada Koşusu' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
18:14 Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum" diyen Erdoğan'a yanıt: Seninle her ortamda tartışmaya hazırım
17:54 Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, "Beştepe'ye giden Muharrem İnce" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var
17:21 Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
11:42 Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 19:51:15