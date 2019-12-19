Irak Türkmeni çocuğun hayali Erdoğan ile görüşmek

KIRŞEHİR (İHA) – Uluslararası "Göçmenler Günü" programında şiir okuduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendilerini vatanına aldığı için teşekkür etmek istediği söyleyen Irak Türkmeni Cevahir Al Hayder (9), "Türkiye'ye geldikten sonra Türkçe öğrendim. Misafirperverlikten çok hoşlandım" dedi.



Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda düzenlenen program, "Büyük Türkiye" ve "Mahalle" konulu sinevizyon gösterisi ile başladı. Programda; göçmenlerden oluşan koro, Kırşehir yöresine ait türküler seslendirdi. Afgan uyruklu gençler ise milli halk oyunlarını yöresel kıyafetler eşliğinde sundu. Okuduğu şiirle salonda ayakta alkış alan ve kullandığı Türkçe ile de beğeni toplayan Cevahir Al Hayder, "Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz, bizleri aldı. Bizi vatanı bizi milleti gibi gördü. Onun için çok teşekkür ediyorum. Aslında bu şiir onun için bir teşekkür olacaktı. İnşallah teşekkürümüzü kabul etmiştir. Erdoğan'ı görüp onunla konuşmak isterdim. Bizi, kendi milleti gibi gördüğü için teşekkür ederdim ona"diye duygularını ifade etti.



Cevahir Al Hayder'in okuduğu şiir ise şöyle:



"Kırşehir, erenler mekanı ozanlar şehridir Kırşehir. Aşıkların kervanıdır Kırşehir. Can, cananımdır benim Kırşehir. Yemeğini ekmeğini inkar edemem, edersem ben nankör olayım Kırşehir. Musul'dan geldim ben aynı soydanım. Selçukluyum, Oğuz, İlhan boyum, Türkmen Osmanlı bölgesindenim onun için sana geldim Kırşehir. Çok sevindim ben sizleri tanıdım. İnanmayın kendimi garip sandım, ne güzel kaderdi ben ona inandım. Ahi torunların buldum Kırşehir."



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda düzenlenen programa Kırşehir İl Göç İdaresi Müdürü Ferruh Dibiç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, Emniyet Müdürü Murat Türesin, Vali Yardımcısı Adnan Kayık katıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA