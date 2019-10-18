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Irak uyruklu anne ile kızı Porsuk Çayı'na düştü

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen Irak uyruklu anne ile kızı kurtarıldı.

18.10.2019 15:48Irak uyruklu anne ile kızı Porsuk Çayı'na düştü
Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen Irak uyruklu anne ile kızı kurtarıldı.
Kurtuluş Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nden geçen Porsuk Çayı'nın kenarında oturan Irak uyruklu Lamya Al Azzov Sharn (30) ve 2 yaşındaki kızı Lenya Azzov Sharn henüz bilinmeyen neden suya düştü. Durumu fark eden çevredekiler, anne ile kızını sudan çıkarttı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alınan anne ile kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eskişehir, Porsuk, Anne, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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