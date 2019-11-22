Haberler » 3. Sayfa » Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi çift adliyeye sevk edildi - Haber

Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi çift adliyeye sevk edildi

Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi çift adliyeye sevk edildiBOLU - Bolu'da, polis ekiplerinin operasyonunda kaldıkları evde yakalanan DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu çift adliyeye sevk edildi.

22.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:43
uyruklu DEAŞ şüphelisi çift adliyeye sevk edildi
BOLU - 'da, polis ekiplerinin operasyonunda kaldıkları evde yakalanan DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu çift adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasında DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu çift I.Z.K ve W.S.H.'nin Bolu'da yaşadığını tespit etti. Şüpheli şahısların yaşadıkları eve operasyon düzenleyen ekipler, I.Z.K. ve W.S.H.'yi gözaltına aldı.
Evde çok sayıda örgütsel dokümanla yakalanan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. 4 gün boyunca sorguları süren DEAŞ'lı çift, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
DEAŞ şüphelisi çiftin Türkiye'de irtibatlı olduğu kişilerle ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi çift adliyeye sevk edildi

Bolu, Irak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:02 Sobadan çıkan kıvılcım evi küle döndürdü
14:58 Eşinin ölümüne dayanamayıp 13'üncü kattan atlayarak intihar etti
14:58 Karaya oturan motoryatın içinden 35 göçmen, 1 organizatör çıktı
14:57 Polis, Kadıköy ve Sancaktepe'de kaçak tütün satan şahıslara göz açtırmadı
14:56 Et sıyırma makinesi ölüm getirdi
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
12:05 Vicdansız taksici, arabasıyla yavru köpeğin üzerinden geçti
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
23:33 Çaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandı
20:04 Eczanede şaşkınlık veren olay! Eline aldığı uyuşturucu etkili ilacı aniden yuttu
22.11.2019 15:10:01