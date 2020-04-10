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Irak uyruklu kadını evinde gasbeden 3 kişi yakalandı

Çorum'da yüzleri maskeli olarak girdikleri evde Irak uyruklu kadını kurusıkı tabancayla tehdit edip 4 bin lirasını gasbeden 3 kişi yakalandı.

10.04.2020 17:49 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:50
Çorum 'da yüzleri maskeli olarak girdikleri evde Irak uyruklu kadını kurusıkı tabancayla tehdit edip 4 bin lirasını gasbeden 3 kişi yakalandı.
Gülabibey Mahallesi'nde ikamet eden Irak uyruklu R.M'nin (31) evine yaklaşık bir ay önce maskeli ve tabancalı iki kişi geldi. Şüpheliler, çocukları ve erkek arkadaşının da evde bulunduğu sırada R.M'yi tehdit ederek 4 bin lirasını gasbederek kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin kaçış güzergahında bulunan 29 güvenlik kamerası ve MOBESE kaydını inceledi.
Polis, olayı gerçekleştirenlerin Mücahit D. (24) ile Onur Ö. (19) olduğunu tespit etti.
Şüpheliler, kent merkezinde yapılan operasyonla yakalandı. Olayda kullanılan iki kurusıkı tabancaya da el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularında, olayı R.M'nin arkadaşı Irak uyruklu kadın A.A.M. (29) ile planladıkları belirtmesi üzerine bu kişi de gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Irak uyruklu kadını evinde gasbeden 3 kişi yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Çorum, Irak, Güncel
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