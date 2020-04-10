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Irak uyruklu kadının 4 bin lirasını gasbeden 3 kişi yakalandı

ÇORUM'da kurusıkı tabancayla girdikleri evde Irak uyruklu Roya Majet'in (31) 4 bin lirasını gasbeden 2 kişi ile onlara yardımcı olan Irak uyruklu kişi yakalandı.

10.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:54
Irak uyruklu kadının 4 bin lirasını gasbeden 3 kişi yakalandı

ÇORUM'da kurusıkı tabancayla girdikleri evde Irak uyruklu Roya Majet'in (31) 4 bin lirasını gasbeden 2 kişi ile onlara yardımcı olan Irak uyruklu kişi yakalandı.

Olay, 8 Mart'ta, Gülabibey Mahallesi Hamidiye 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Irak uyruklu Roya Majet'in evine giren maskeli ve silahlı 2 kişi, kadının 4 bin lirasını gasbetti. Şüpheliler kaçarken, Majet polise haber verdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Özel ekip şüphelilerin kaçış güzergahındaki 29 MOBESE kamerasını inceledi. Görüntülerden şüphelilerin Mücahit D. (24) ve Onur Ö. (19) olduğu tespit edildi. Irak uyruklu A.E.H.'nin (29) de onlara yardım ettiği saptandı. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, emniyete sevk edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Hamidiye, 8 Mart, Irak, Güncel
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