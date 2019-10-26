Haberler » genel » Irak üzerinden gelen ABD konvoyuna helikopterler eşlik etti

Irak üzerinden gelen ABD konvoyuna helikopterler eşlik etti

Irak üzerinden gelen ABD konvoyuna helikopterler eşlik ettiMARDİN - Irak üzerinden geldiği bildirilen ABD'ye ait konvoya Kamışlı'dan geçişi sırasında helikopterler eşlik etti.

26.10.2019 16:52
Irak üzerinden gelen ABD konvoyuna helikopterler eşlik etti
MARDİN - Irak üzerinden geldiği bildirilen ABD'ye ait konvoya Kamışlı'dan geçişi sırasında helikopterler eşlik etti.
Edinilen bilgilere göre, Irak üzerinden Suriye'ye gelen ABD'ye ait askeri konvoy Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısındaki Kamışlı kentine ulaştı. Konvoyun Kamışlı'dan Suriye'nin batısına doğru ilerleyişi sırasından eşlik eden iki helikopter Nusaybin'den görüntülendi. Bir süre Nusaybin - Kamışlı sınırında gezen helikopterler daha sonran batıya doğru hareket etti.
Irak üzerinden gelen ABD konvoyuna helikopterler eşlik etti

Amerika Birleşik Devletleri, Nusaybin, Mardin, Irak, Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
19:14 Türkiye'nin en büyük Makyaj Festivali Samsun'da
18:49 Pazarlarda yazlık ürünler yerlerini kışlıklara bıraktı
18:46 Eski Bakan Prof. Dr. Nabi Avcı'dan yerli roman önerisi
18:45 Sultangazi'de basketbol turnuvası düzenlendi
18:18 Yazar Ahmet Şimşirgil okurlarıyla buluştu
18:08 34 çift toplu düğünle dünya evine girdi
17:13 Kardak kayalıklarından geçen yelkenlileri Türk savaş gemisi korudu
26.10.2019 19:24:42