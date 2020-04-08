Irak ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir 'de 205'e, Irak 'ta 69'a yükseldi.

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, son 24 saat içinde 12 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 205'e ulaştığını belirtti.

Ayrıca bugün 104 kişide daha virüs tespit edilmesi sonucu ülkedeki vaka sayısının 1572'ye çıktığını aktaran Fevrar, virüse yakalanıp da iyileşenlerin sayısının ise 237 olduğunu ifade etti.

Irak'ta 4 kişi daha hayatını kaybetti

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ülkede son 24 saat içinde 4 kişinin daha hayatını kaybettiği ve koronavirüs kaynaklı toplam can kaybının 69 olduğu belirtildi.

Ülkede 80 kişide daha virüs tespit edilmesi sonucu toplam vaka sayısının 1202'ye çıktığı bilgisi verilen açıklamada, virüse yakalanıp da iyileşenlerin saysının ise 452 olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA