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Irak ve Gazze'den Elazığ depremi için Türkiye'ye taziye mesajı

Irak ve Gazze'den Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle taziye ve destek mesajları geldi.

26.01.2020 02:54 | Son Güncelleme: 26.01.2020 02:54Irak ve Gazze'den Elazığ depremi için Türkiye'ye taziye mesajı
ve 'den 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle taziye ve destek mesajları geldi.
Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hakim'in mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı dilediği belirtildi.
Açıklamada, Irak'ın, hükümetinin ve halkının acılarını paylaştığı aktarıldı.
Gazze'deki Hamas Hareketinden yapılan açıklamaya göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yolladığı mesajında depremde ölenler için Allah'tan rahmet, yaralananlar için acil şifa dileklerini iletti.
Heniyye'nin, Türkiye'nin her türlü kötülükten korunması, istikrar ve güvenlik içinde olması için dua ettiği kaydedildi.

Türkiye, Elazığ, Gazze, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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