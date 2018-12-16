Irak
ve İranlı kaçakçılar 64 tüfekle bele kadar karda yakalandı
HAKKARİ - Hakkari
'nin Şemdinli
İlçesi Tanyolu mevkiinde icra edilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyeti esnasında İran topraklarından Türkiye
topraklarına yasadışı yollardan geçmeye çalışan 5'i Irak ve 3'ü İran vatandaşı olmak üzere 8 şahıs karda ilerlerken sırtındaki 64 av tüfeği ile yakalandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada," 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı
görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;16.12.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Tanyolu mevkiinde icra edilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyeti esnasında İran topraklarından Türkiye topraklarına yasadışı yollardan geçmeye çalışan 5'i Irak ve 3'ü İran vatandaşı olmak üzere toplam 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahısların yanlarında bulunan çuvallarda yapılan aramada 64 av tüfeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
Şemdinli,İran,Irak
16 Aralık 2018 Pazar 21:36